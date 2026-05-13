Malatya'da bıçaklı kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde M.T. ile E.S.D. ve Y.E.Ş. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.T'yi ağır yaralayan E.S.D. ve Y.E.Ş. yakalandı. "Kesici aletle kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

