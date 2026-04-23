Malatya'da büyükbaş kurbanlıkların canlı kilogram fiyatları belirlendi

Taneli, birlik binasında yaptığı açıklamada, yapılan istişareler, maliyetler, hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği ve çevre illerdeki fiyatları dikkate alarak rakamları belirlediklerini söyledi.





Başkan Taneli, kurbanlık dananın canlı kilogram fiyatının 430, damızlık vasfı olmayan düvenin 400, damızlık vasfı olmayan ineğin ise 307 lira olduğunu belirtti.



Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer de ince eleyip sık dokuyarak karar verdiklerini dile getirdi.



Küçer, "Kesim fiyatlarımızda büyükbaş kesim ve paylama ücreti 18 bin lira, küçükbaş kesim ve paylama ücreti ise 1800 ila 2 bin lira aralığında olarak açıklanmıştır. Et çekimi, kuşbaşı doğraması ve kemik doğraması gibi diğer hizmetlerin fiyatlarını ise daha sonra açıklayacağız." diye konuştu.



