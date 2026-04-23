Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da büyükbaş kurbanlıkların canlı kilogram fiyatları belirlendi

        Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, kurbanlık dananın canlı kilogram fiyatının 430 lira olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 15:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taneli, birlik binasında yaptığı açıklamada, yapılan istişareler, maliyetler, hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği ve çevre illerdeki fiyatları dikkate alarak rakamları belirlediklerini söyledi.


        Başkan Taneli, kurbanlık dananın canlı kilogram fiyatının 430, damızlık vasfı olmayan düvenin 400, damızlık vasfı olmayan ineğin ise 307 lira olduğunu belirtti.

        Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer de ince eleyip sık dokuyarak karar verdiklerini dile getirdi.

        Küçer, "Kesim fiyatlarımızda büyükbaş kesim ve paylama ücreti 18 bin lira, küçükbaş kesim ve paylama ücreti ise 1800 ila 2 bin lira aralığında olarak açıklanmıştır. Et çekimi, kuşbaşı doğraması ve kemik doğraması gibi diğer hizmetlerin fiyatlarını ise daha sonra açıklayacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
