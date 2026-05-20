        Malatya Haberleri Malatya'da deprem esnasında öğretmenlerin engelli öğrencileri dışarı taşıması güvenlik kamerasında

        Malatya'da deprem esnasında öğretmenlerin engelli öğrencileri dışarı taşıması güvenlik kamerasında

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem esnasında, öğretmenlerin engelli öğrencilerini dışarı taşıması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 20.05.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Battalgazi ilçesinde meydana gelen depreme Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Battalgazi Görme Engelliler Okulu'nda yakalanan öğretmen ve öğrenciler can havliyle dışarı koştu.

        Bu sırada Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli öğretmen Gökhan Aydoğdu ise merdivenlerden inme güçlüğü çeken engelli öğrencileri dışarı taşıdı.

        Battalgazi Görme Engelliler Okulu'nda ise öğretmenlerden Yunus Güngörü, deprem esnasında görme engelli öğrencilere rehberlik ederek dışarı çıkmalarını sağladı.

        Öğretmenlerin öğrencilere yardım etme anları, okulların güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere teşekkür etti.

        Vali Yavuz, paylaşımında, "Görme Engelliler Okulu'ndaki öğretmenlerimizin deprem sırasındaki gayreti 'Öğretmen işte budur.' dedirtti bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum kıymetli öğretmenlerimize." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

