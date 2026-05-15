Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin dava sürdü

        Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin dava sürdü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 16:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin dava sürdü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, önceki celsede binanın altında bulunan mobilya mağazasının sahibi S.S. hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği bilgisinin dosyaya girdiğini belirtti.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

        Taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

        Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı 7 Temmuz'a erteledi.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, M.K.B, M.T, H.K. ile dönemin belediye görevlileri A.Ö. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Malatya'da minibüsçü esnafından Yeşilyurtspor'a destek
        Malatya'da minibüsçü esnafından Yeşilyurtspor'a destek
        Başkan Er: "Malatya'nın hafızasının kaybolmaması için çalışıyoruz"
        Başkan Er: "Malatya'nın hafızasının kaybolmaması için çalışıyoruz"
        Malatya'da hava ambulansı 76 yaşındaki hasta için havalandı
        Malatya'da hava ambulansı 76 yaşındaki hasta için havalandı
        Doğanşehir'de özel öğrenciler için motosikletli farkındalık etkinliği düzen...
        Doğanşehir'de özel öğrenciler için motosikletli farkındalık etkinliği düzen...
        Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı kapılarını açtı
        Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı kapılarını açtı
        Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı başladı
        Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı başladı