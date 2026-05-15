Malatya'da depremde 16 kişinin öldüğü Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin dava sürdü

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, önceki celsede binanın altında bulunan mobilya mağazasının sahibi S.S. hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği bilgisinin dosyaya girdiğini belirtti.



Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.



Taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.



Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı 7 Temmuz'a erteledi.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, M.K.B, M.T, H.K. ile dönemin belediye görevlileri A.Ö. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

