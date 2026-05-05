Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü iki bloğun yıkılmasına ilişkin dava sürdü

        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü iki bloğun yıkılmasına ilişkin dava sürdü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Bulutlar Sitesi A ve B blokların yıkılmasına ilişkin 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 13:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü iki bloğun yıkılmasına ilişkin dava sürdü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Bulutlar Sitesi A ve B blokların yıkılmasına ilişkin 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan H.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

        Sanık H.Ş. savunmasında, binanın 1998 yılında projelendirildiğini, burayı yapan kooperatifin yönetiminden 1997'de çıkarıldığını savundu.

        Mahkeme heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Ticaret Sicil Müdürlüğüne 1997-1999 yılları arasında kooperatif yönetiminde yer alanları listesinin rapor halinde mahkeme heyetini gönderilmesi için müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki Bulutlar Sitesi A ile B blokların depremde yıkılması nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.


        Davanın iddianamesinde, sanıklar A.A, B.A, D.Ö, F.T, H.B, H.Ş, M.B. ile M.H.B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı

        Benzer Haberler

        Battalgazi Belediyesi'nden asırlık çınarlara gönül köprüsü
        Battalgazi Belediyesi'nden asırlık çınarlara gönül köprüsü
        Doğanşehir'de 4-6 yaş Kur'an kursunun tanıtımı yapıldı
        Doğanşehir'de 4-6 yaş Kur'an kursunun tanıtımı yapıldı
        Rektör Akpolat, dijital çağda üniversitelerin geleceğini anlattı
        Rektör Akpolat, dijital çağda üniversitelerin geleceğini anlattı
        "Küresel Kırılmalar ve Yerel Dayanıklılık" sempozyumu gerçekleştirildi
        "Küresel Kırılmalar ve Yerel Dayanıklılık" sempozyumu gerçekleştirildi
        Malatya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Malatya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        TFF 3. Lig Yükselme Play-Off: Malatya Yeşilyurtspor: 0 - Erciyes 38 Futbol...
        TFF 3. Lig Yükselme Play-Off: Malatya Yeşilyurtspor: 0 - Erciyes 38 Futbol...