Malatya'da depremde 7 kişinin öldüğü Bilginler Apartmanının yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 7 kişinin hayatını kaybettiği Bilginler Apartmanının yıkılmasına ilişkin 1 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 12:23 Güncelleme:
        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki ile sanık avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, depremde 6 katlı binanın sonradan eklenen 4 kat ile terasının yıkıldığını, fenni mesul M.V.S'nin ise ilk 2 katın yapımından sorumlu bulunduğunu belirterek, sanığın beraatına karar verdi.

        Heyet, yıkılan katların yapımında sorumluluğu bulunan fenni mesul, şantiye şefi, belediye kontrol memurları hakkında soruşturma açılarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

