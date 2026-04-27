        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da doludan 52 mahalledeki meyve ağaçları hasar gördü

        Malatya Valiliği, dün etkili olan doludan 52 mahalledeki 20 bin 390 dekar alanda meyve ağaçlarının hasar gördüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kentteki 7 ilçede etkili olan dolu sonrası kayısı, badem ve hububat ürünleri başta olmak üzere tarım alanlarında hasar oluştuğu belirtildi.​​​​​​​

        İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu kapsamda yürütülen ön tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık olarak Akçadağ ilçemizde 2 mahallede 650 dekar alanda yüzde 35-40, Darende ilçemizde 2 mahallede 1450 dekar alanda yüzde 5-20, Doğanyol ilçemizde 6 mahallede 4 bin 800 dekar alanda yüzde 5-10, Arguvan ilçemizde 7 mahallede 1990 dekar alanda yüzde 5-25, Hekimhan ilçemizde 17 mahallede 5 bin dekar alanda yüzde 15-40, Pütürge ilçemizde 5 mahallede 2 bin dekar alanda yüzde 5-10, Yazıhan ilçemizde 13 mahallede 4 bin 500 dekar alanda yüzde 10-20 oranında hasar oluştuğu tespit edilmiştir. Toplamda ilimiz genelinde 7 ilçede 52 mahallede yaklaşık 20 bin 390 dekar alanda yüzde 5 ila 40 arasında değişen oranlarda hasar meydana geldiği belirlenmiştir."

        Açıklamada ayrıca, kesin hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanıp kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        Kardeşini öldüren ağabey yakalandı
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Benzer Haberler

        Malatya'da iki ayrı kaza: 3 yaralı
        Malatya'da iki ayrı kaza: 3 yaralı
        Malatya'da 58 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
        Malatya'da 58 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
        Malatya'da kalkınma hamlesi Ölmeztoprak: "Malatya'mızda yatırım süreci hızl...
        Malatya'da kalkınma hamlesi Ölmeztoprak: "Malatya'mızda yatırım süreci hızl...
        Başkan Er, dolu afetinden zarar gören ilçeleri ziyaret etti
        Başkan Er, dolu afetinden zarar gören ilçeleri ziyaret etti
        Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş, doludan etkilenen üreticileri ziyaret etti
        Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş, doludan etkilenen üreticileri ziyaret etti
        Malatya'da aileler arasında "içli köfte" yarışması düzenlendi
        Malatya'da aileler arasında "içli köfte" yarışması düzenlendi