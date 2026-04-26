Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.



Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 478 gram sentetik uyuşturucu, 1611 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 5 zanlı ise gözaltına alınmıştı.

