Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı tutuklandı
Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 478 gram sentetik uyuşturucu, 1611 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 5 zanlı ise gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.