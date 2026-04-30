Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttüğünü bildirdi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1 kilo 688 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 79 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildiğini belirten Yavuz, 11 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.