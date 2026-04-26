Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğünü bildirdi.
Yavuz, Tandoğan, Hanımınçiftliği, Zaviye ve Selçuklu mahallelerinde, 5 ikamet ve araçta yapılan aramada 1 kilo 478 gram sentetik uyuşturucu, 1611 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini belirterek, 5 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
