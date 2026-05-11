Malatya'da eski kocasının silahla vurduğu kadın öldü

Malatya'da eski kocasının silahla vurduğu kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Akpınar Mahallesi Kışla Caddesi'nde H.K, eski eşi Feride Karakaya'ya (35) henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Feride Karakaya, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, H.K'yi gözaltına aldı.

