        Malatya'da hamile eşini öldüren koca ile 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

        Malatya'da hamile eşini öldüren koca ile 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hamile eşi Beste Kızılay'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alican Kızılay ile 4 tutuksuz sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Malatya'da hamile eşini öldüren koca ile 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hamile eşi Beste Kızılay'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alican Kızılay ile 4 tutuksuz sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.


        Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Alican Kızılay, tutuksuz sanıklar D.K, N.K, çocuk sanıklar A.K. ile F.K, taraf avukatları, müştekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

        Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Alican Kızılay'ın "kadın eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 tutuksuz sanık hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

        Sanık avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek, olayın "taksirle öldürme" olarak değerlendirilmesini talep etti.

        Beste Kızılay'ın ailesinin avukatları Gülsüm Eraslan Kalyoncu ile Uğur Kalyoncu ise sanıkların "delil gizleme" ve "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediklerini savunarak buna göre cezalandırılmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Alican Kızılay'a ağırlaştırılmış müebbet, çocuk sanık A.K'ye 2 ay 20 gün hapis cezası verdi, diğer sanıklar D.K, G.K. ile çocuk sanık F.K'nin de beraatine hükmetti.

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Beste Kızılay'ın ailesinin avukatı Gülsüm Eraslan Kalyoncu, "Bu dosyanın potansiyel sanıklara emsal olmasını umut ediyoruz. Hiç kimse kadına karşı şiddetin bu kadar kolay olacağını düşünmesin. Biz kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Beste için adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz. Sanık eşin ailesinden delil gizleme ile ilgili cezalandırılanlar var. Bu konuda da mutluyuz, adalete güvenimiz ve inancımız tam." dedi.

        Avukat Uğur Kalyoncu da adaletin tecelli ettiği kanaatinde olduklarını dile getirdi.

        Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan ise "Kızım çocuğunu kucağına alacakken ben bu ellerimle çocuğunu kızımın koynuna koyup toprağa verdim. Adalet çok şükür yerini buldu. İçimizdeki acı bitmez ama bir nebzede olsa rahatladık, ferahladık." dedi.

        Beste Kızılay'ın annesi Gülay Özhan ise "Çok şükür kanımız yerde kalmadı. Allah herkesten razı olsun, bizi burada yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

        Beste Kızılay'ın kız kardeşi Buse Özhan da "İstediğimiz gibi bir sonuç aldık, içimiz çok ferahlamasa da biraz olsun rahatladık." ifadelerini kullandı.

        - Dava süreci

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, geçen yıl 11 Nisan'da hamile karısı Beste Kızılay'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Alican Kızılay hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yakınları 4 tutuksuz sanık hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Benzer Haberler

        Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Malatya'da girişimcilik hibe programı tanıtıldı
        Malatya'da girişimcilik hibe programı tanıtıldı
        Darende'ye taziye evi yapılacak
        Darende'ye taziye evi yapılacak
        Malatya'da çekici refüje çıktı, trafik kilitlendi
        Malatya'da çekici refüje çıktı, trafik kilitlendi
        Malatya'da 4,27 milyar liralık içmesuyu yatırımları
        Malatya'da 4,27 milyar liralık içmesuyu yatırımları
        Başkan Er: "Malatya'yı sil baştan ele alacağız"
        Başkan Er: "Malatya'yı sil baştan ele alacağız"