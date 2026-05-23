Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HC 0284 ve 34 DYT 240 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

