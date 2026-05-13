        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazan öğrencilere askerlerden cevap geldi

        Malatya'da "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında okuma yazmayı öğrendikten sonra Mehmetçiğe mektup yazan öğrencilere askerlerden cevap geldi.

        Giriş: 13.05.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Diniye Çalık İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı.

        Askerlerin cevap mektupları da 2. Ordu Komutanlığında görevli personel tarafından öğrencilere getirildi. Öğrencilere mektup ile içerisinde yerli ve milli silahların çizimlerinin yer aldığı boyama kitabı, teşekkür belgesi ile cetvelin yer aldığı paket hediye edildi.

        İsim isim kendileri için yazılan mektupları alan öğrenciler, Mehmetçikten gelen cevapları mutlulukla okudu.

        Birinci sınıf öğrencisi Zümra Yılmaz, aldığı hediyeler ile mektubun kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Askerlerle birlikte resim yaptık, oyunlar oynadık. Bize mektup yazdılar, hediye getirdiler. Çok teşekkür ederim, mektuplarınızı çok beğendim, sizi çok sevdim." dedi.

        Mektubunu ve hediyesini alan Güneş Sahra Nimettepe ise "İlk mektubumu Mehmetçiğe yazdım, ben de büyüyünce komutan olacağım. En sevdiğim şey komutan olmak ve askerlik yapmak. Mehmetçik bize mektup yazdı, onlar mektup yazdığı için çok mutlu oldum. Çok eğlendik, oyun oynadık, hediye verdiler. Ben Mehmetçiği çok seviyorum ve onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Okul idarecileri ise "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesinin okullarında yapılmasından dolayı teşekkür etti.

        2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından ise okul bahçesinde konser verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
