Malatya'da jandarma trafik kuralları denetimi gerçekleştirdi

Malatya'da Kurban Bayramı dolayısıyla İl jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kuralları denetimi gerçekleştirdi. Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında dron ile denetim gerçekleştiren ekipler, vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hatalı sollama ve yakın takip, tehlikeli şerit değiştirme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, park ve bekleme ihlalleri kontrol edildi. Sürücülere trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin Kurban Bayramı süresince devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.