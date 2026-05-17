Malatya'da jandarmadan dolandırıcılık ve trafik uyarısı

Malatya'da düzenlenen Kariyer Fuarı'nda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları siber dolandırıcılık, adli olayların aydınlatılması ve trafik güvenliği konularında bilgilendirdi.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Üsteğmen Yakup Gülnar, dolandırıcılığa karşı şüpheli mesaj ve bağlantılara tıklanmaması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini belirtti.



Kriminal Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Ali Bali, olay yeri incelemesinin suçun aydınlatılmasında önemli rol oynadığını ifade etti.



Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amiri Jandarma Üstçavuş Şeyda Erdoğan ise kadınlara yönelik KADES uygulamasının önemine dikkat çekti.



Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Engin Ünal da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetim ve eğitim çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Jandarma ekipleri fuarda açtıkları stantta ziyaretçilere faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

