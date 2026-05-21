Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız silah satan ve bulunduran şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, bir ikamette yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 479 fişek ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

