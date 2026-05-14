Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı.
Giriş: 14.05.2026 - 16:26
Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi Yaylacık mezrasında 80 yaşındaki yaşlı kadının kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaşlı kadın kurtarıldı.
Sedyeyle ambulansa taşınan yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.
