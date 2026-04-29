        Malatya Haberleri Malatya'da öğrencilere Hüsn-i Hat Sanatı anlatıldı

        Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen "Hattatın Atölyesi Canlı Meşk ve Sanat Söyleşisi" programı kapsamında öğrencilere Hüsn-i Hat Sanatı anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Osman Hulusi Ateş Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerine yönelik "Hattatın Atölyesi Canlı Meşk ve Sanat Söyleşisi" düzenlendi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Hattat Abdullah Furkan Yaman, program kapsamında öğrencilere hat sanatının tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemelerin hazırlık aşamaları anlattı.

        Program kapsamında gerçekleştirilen canlı meşk etkinliğinde öğrenciler, bir sanat eserinin ortaya çıkış sürecini izleme fırsatı buldu.

        Hattat Yaman, yaptığı konuşmada, dijitalleşen dünyada geleneksel sanatların koruyucu bir kalkan olduğuna ifade etti.

        Yaman, öğrencilerin geleneksel sanatlara yönelmesinin önemli olduğunu kaydetti.

        Dernek Başkanı Hamit Demir, öğrencilerin akademik değil sanatsal ve sportif alanlarda da donanımlı bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

        Etkinliğe katılan lise öğrencilerinden Elif Orman da dernek ve okul yönetimine teşekkür etti.

        Öğrencilere, mat kuşe kağıt, hokka, kamış kalem ve mürekkepten oluşan Hüsn-i Hat seti hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

