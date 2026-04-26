        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Yücel Karaca idaresindeki 06 FR 9252 plakalı motosiklet ile C.S. yönetimindeki 44 AHC 527 plakalı otomobil, Yıldıztepe Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı

        Benzer Haberler

        Doktordan hemşire annesine sürpriz
        Doktordan hemşire annesine sürpriz
        Baba mesleğini 45 yıldır sürdüren ustadan gençlere 'meslek öğrenin' tavsiye...
        Baba mesleğini 45 yıldır sürdüren ustadan gençlere 'meslek öğrenin' tavsiye...
        Aracından indiği sırada silahlı saldırıda yaralandı
        Aracından indiği sırada silahlı saldırıda yaralandı
        Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Milletvekili Ölmeztoprak'dan hem kurumlara, hem millete yakın temas Ölmezto...
        Milletvekili Ölmeztoprak'dan hem kurumlara, hem millete yakın temas Ölmezto...
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden üreten kadınlara büyük destek
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden üreten kadınlara büyük destek