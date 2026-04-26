Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Yücel Karaca idaresindeki 06 FR 9252 plakalı motosiklet ile C.S. yönetimindeki 44 AHC 527 plakalı otomobil, Yıldıztepe Mahallesi'nde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

