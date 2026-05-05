Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da "Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları" başladı

        Malatya'da "Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları" başladı

        Malatya'da, "Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 19:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da "Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları" başladı

        Malatya'da, "Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları" başladı.

        Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından, Toyota Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Açılış programında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları'na üçüncü kez ev sahibi olduklarını söyledi.

        Üniversite olarak kentte sporun yaygınlaşması için kurumlar arası işbirlikleri yaptıklarını belirten Akpolat, şöyle konuştu:

        "Sporun şehirde yaygınlaşması, bir kültür ve yaşam tarzı haline dönüşmesini amaçlıyoruz. Bununla alakalı çok güzel projeler geliştirdik. Bu projelerden bir tanesi de Özel Olimpiyatlar Türkiye ailesiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin seri halinde devam etmesini istiyoruz. Elazığ, Erzincan, Artvin, Giresun ve Batman'dan katılan yaklaşık 130 sporcu aramızda. Bu sporcular masa tenisi, atletizm, basketbol ve bocce branşlarında mücadele edecek."

        Oyunlarda dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın kazanacağını dile getiren Akpolat, sporu saygı, centilmenlik olarak gördüklerini vurguladı.

        Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkan Vekili Tamer Oyguç ise sadece bir spor organizasyonu için değil, sevginin ve engelleri aşan bir iradenin birlikteliği için bir arada olduklarını belirtti.

        Bölge oyunlarının skor ve madalyadan çok daha büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Oyguç, şunları kaydetti:

        "Koşulan her adım, atılan her top, toplumda oluşturmak istediğimiz farkındalık, kapsayıcılık ve vizyonun en güçlü kanıtıdır. Sporun mucizevi ve birleştirici gücüyle özel sporcularımızın ve konuklarımızın neleri başarabildiğini bir kez daha tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Mottomuz, 'oyun birlikte hayat birlikte' felsefesine inanarak bizlere kapılarını açan İnönü Üniversitesi'ne ve ana sponsorumuz Toyota Türkiye'ye ve bu organizasyona katılan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

        Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Betül Akyol da programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Oyunların açılışı, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen törenle yapıldı.


        Organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayanlara plaket verildi.

        Etkinlik, 7 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Darende'de flora projesi için ilk saha çalışması tamamlandı
        Darende'de flora projesi için ilk saha çalışması tamamlandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Malatya'da otogarda 2 bin 970 adet sentetik hap ele geçirildi
        Malatya'da otogarda 2 bin 970 adet sentetik hap ele geçirildi
        Başkan Er: "Gençlere yönelik ciddi yatırımlarımız devam ediyor"
        Başkan Er: "Gençlere yönelik ciddi yatırımlarımız devam ediyor"
        Kale'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı
        Kale'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı
        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü iki bloğun yıkılmasına ilişkin dava s...
        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü iki bloğun yıkılmasına ilişkin dava s...