Malatya'da, "Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları" başladı.



Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından, Toyota Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.



Açılış programında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları'na üçüncü kez ev sahibi olduklarını söyledi.



Üniversite olarak kentte sporun yaygınlaşması için kurumlar arası işbirlikleri yaptıklarını belirten Akpolat, şöyle konuştu:



"Sporun şehirde yaygınlaşması, bir kültür ve yaşam tarzı haline dönüşmesini amaçlıyoruz. Bununla alakalı çok güzel projeler geliştirdik. Bu projelerden bir tanesi de Özel Olimpiyatlar Türkiye ailesiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin seri halinde devam etmesini istiyoruz. Elazığ, Erzincan, Artvin, Giresun ve Batman'dan katılan yaklaşık 130 sporcu aramızda. Bu sporcular masa tenisi, atletizm, basketbol ve bocce branşlarında mücadele edecek."



Oyunlarda dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın kazanacağını dile getiren Akpolat, sporu saygı, centilmenlik olarak gördüklerini vurguladı.



Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkan Vekili Tamer Oyguç ise sadece bir spor organizasyonu için değil, sevginin ve engelleri aşan bir iradenin birlikteliği için bir arada olduklarını belirtti.



Bölge oyunlarının skor ve madalyadan çok daha büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Oyguç, şunları kaydetti:



"Koşulan her adım, atılan her top, toplumda oluşturmak istediğimiz farkındalık, kapsayıcılık ve vizyonun en güçlü kanıtıdır. Sporun mucizevi ve birleştirici gücüyle özel sporcularımızın ve konuklarımızın neleri başarabildiğini bir kez daha tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Mottomuz, 'oyun birlikte hayat birlikte' felsefesine inanarak bizlere kapılarını açan İnönü Üniversitesi'ne ve ana sponsorumuz Toyota Türkiye'ye ve bu organizasyona katılan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum."



Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Betül Akyol da programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Oyunların açılışı, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen törenle yapıldı.





Organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayanlara plaket verildi.



Etkinlik, 7 Mayıs'ta sona erecek.

