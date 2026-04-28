Malatya'da tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tabelaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. M.S.S. (29) idaresindeki 61 FP 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan reklam tabelasına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki K.Y.A, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.