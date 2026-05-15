Malatya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Malatya'da tırla motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. V.Ö. idaresindeki 06 DPJ 797 plakalı tır, Malatya-Elazığ kara yolu Yimpaş Kavşağı'nda Miraç Taştan yönetimindeki 44 AGN 760 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Taştan, hastanede yaşamını yitirdi.

