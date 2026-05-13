Malatya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İ.E. idaresindeki 44 AGJ 554 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Karşıyaka Mahallesi yakınlarında A.Y. yönetimindeki 23 DF 275 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar İ.E, G.E. ile B.Y. ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

