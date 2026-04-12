Malatya'da trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çığlık Mahallesi mevkisinde G.K'nin kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralanan ve Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur Can Kaya yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

