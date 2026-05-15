Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 09:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 12 bin 687 sentetik ecza hap, 309 gram sentetik uyuşturucu ve 18 gram kokain ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler

        Benzer Haberler

        Malatya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Malatya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Belediye otobüsü şoförünün duyarlılığı takdir topladı
        Belediye otobüsü şoförünün duyarlılığı takdir topladı
        Malatya'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Malatya'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Akçadağ'dan Vali Küçük'e hayırlı olsun ziyareti
        Akçadağ'dan Vali Küçük'e hayırlı olsun ziyareti
        Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
        Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
        Kayalıklardan düşen yaşlı kadın kurtarıldı
        Kayalıklardan düşen yaşlı kadın kurtarıldı