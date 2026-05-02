Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Mayıs'ta "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Malatya'da 2 Mayıs'ta "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 1 kilo 905 gram sentetik uyuşturucu ile 4 bin 146 sentetik ecza hap ele geçirilmişti.

