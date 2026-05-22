Malatya'da yoldan çıkan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yoldan çıkan minibüsteki 2 kişi yaralandı. H.G. yönetimindeki 02 D 0074 plakalı yolcu minibüs, Malatya-Adıyaman kara yolunun Kelhalil mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Minibüsteki 2 yolcunun yaralandığı kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

