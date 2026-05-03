Malatya'daki otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 5'i taburcu oldu

Dün, Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 22 kişiden 5'i taburcu edildi.



Diğer 17 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



Dün, Erol A. yönetimindeki 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsünün Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde devrilmesi sonucu Türker Toprak Güçlü (9), Bünyamin Okumuş (38) ile Abdulrhman Mohamed İsmail (25) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 22 kişi ise hastanelere sevk edilmişti.













