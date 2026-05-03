        Malatya Haberleri Malatya'daki otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 5'i taburcu oldu

        Malatya'daki otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 5'i taburcu oldu

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişiden 5'i taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 23:23 Güncelleme:
        Dün, Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 22 kişiden 5'i taburcu edildi.

        Diğer 17 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Dün, Erol A. yönetimindeki 34 FB 5349 plakalı Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsünün Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde devrilmesi sonucu Türker Toprak Güçlü (9), Bünyamin Okumuş (38) ile Abdulrhman Mohamed İsmail (25) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 22 kişi ise hastanelere sevk edilmişti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

