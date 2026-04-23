Malatya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Malatya'nın Kale, Darende ve Hekimhan ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene, İzollu İlkokulu bahçesinde devam edildi.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İzollu İlkokulu sınıf öğretmeni Hilal Aladağ Ekici yaptı. Daha sonra İzollu İlkokulu öğrencileri tarafından, şiir ve müzik dinletisi yapıldı, folklor oyunları sergilendi.



Programa, Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Murat Yıldırım, Kale Meslek Yüksek Okul Müdürü Arif Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.



- Darende



İlçedeki kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



Kutlamalar daha sonra Kapalı Spor Salonu'nda, ilçedeki ilk ve ortaokulların katılımıyla devam etti.



İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt vatandaşları selamlayarak öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü Fevzi İnce, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi olduğunu söyledi.



Programda, öğrenciler tarafından şiir, türkü ve halk oyunları gösterileri sunuldu.



- Hekimhan



Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Çelenk konulmasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiir ve gösterileriyle devam etti.



Programa, Hekimhan Kaymakamı Muhammet Fatih Günlü ile Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ve ilgililer katıldı.

