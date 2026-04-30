MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'nun annesi vefat etti
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun annesi Hatice Suzan Fendoğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Giriş: 30.04.2026 - 22:18
Fendoğlu'nun annesi Hatice Suzan Fendoğlu, bugün öğleden sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Hatice Suzan Fendoğlu’nun cenazesi, yarın cuma namazının ardından saat 14.00'te Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazı sonrası Bulgurlu Mahallesi’ndeki aile kabristanında defnedilecek.
