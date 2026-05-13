        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Milli tekvandocu kız kardeşler ve kuzenleri madalya için ter döküyor

        ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da yaşayan Zeynep Nil ve Zümra Menekşe kardeşler ile kuzenleri Tuğra Tevfik Menekşe, uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Yaklaşık 10 yıl önce tekvandoya başlayan lise öğrencisi Zeynep Nil Menekşe (17) ile kuzeni Tuğra Tevfik Menekşe (17), yurt içinde ve yurt dışında birçok madalya kazandı.

        Ablasını örnek alarak tekvandoya başlayan 13 yaşındaki Ayşe Zümra Menekşe de gösterdiği başarılarla çeşitli dereceler elde etti.

        Milli takıma seçilen kız kardeşler ile kuzenleri, aynı spor salonunda uluslararası organizasyonlarda derece elde edebilmek için ter döküyor.

        Milli sporcu Tuğra Tevfik Menekşe, AA muhabirine, tekvandonun aile sporu haline geldiğini, kuzenleriyle birlikte haftanın 6 günü salonda antrenman yaparak madalya kazanmak için çalıştıklarını anlattı.

        Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 2 gümüş, 3 bronz madalya elde ettiğini belirten Tuğra Tevfik, şöyle konuştu:

        "Günde 2 antrenman yapıyorum. Sabah 1,5, öğleden sonra 2 saat çalışıyorum. Antrenmanlar sonrasında uyuyorum. Zamanım kalırsa telefona, internete bakıyorum. Önümüzde yurt dışı organizasyonları var. Almanya'da Başkanlık Kupası'na katılacağım. Bosna Hersek ve Sırbistan'daki turnuvalara katılacağım. Hedefim ayrıca bu yıl ümitlerde Türkiye şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve şampiyon olmak."





        - Milli sporcu kız kardeşler

        Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazanan Zeynep Nil Menekşe ise haftada 24 saat antrenman yaptığını dile getirdi.


        Dünya ve Avrupa şampiyonalarına gençler ve yıldızlar kategorisinde 2 kez katılmaya hak kazandığını dile getiren Zeynep Nil, "Sabah antrenmanlarından sonra dinlenmek için uyumayı tercih ediyorum. Antrenman yapmak eğlenceli, stres atıyoruz. Antrenman yapmayınca içimizde bir boşluk oluşuyor. Gençlik Olimpiyatları seçmelerine katılmaya hak kazandım, şu an ona hazırlanıyorum. Kazanıp Gençlik Olimpiyatları'na gitmek istiyorum." dedi.


        13 yaşındaki Ayşe Zümre Menekşe de çocukluğunun spor salonunda geçtiğini söyledi.

        Haftada 18 saat antrenman yaptığını dile getiren Ayşe Zümre, "Okula gittiğim için antrenman saatlerim değişiyor. Toplam 6 madalya kazandım, 1'ini uluslararası organizasyonda aldım. Bu yıl mart ayında düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 2. oldum. Aldığım bu derece sayesinde Almanya'da Başkanlık Kupası'na katılacağım. Hedefim dünya şampiyonasına katılmak. Almanya'da birinci olmak istiyorum." diye konuştu.


        Antrenör Burak Çobanoğlu ise 3 sporcusunu da milli takıma gönderdikleri için mutlu olduğunu, Menekşe kardeşler ile kuzenlerinin yeni dereceler elde edebilmek için azimle çalıştığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

