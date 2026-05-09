        Malatya Haberleri Nesine 2. Lig'i en düşük puanla bitiren takım Yeni Malatyaspor

        OKAN COŞKUN - Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor Futbol Takımı, Nesine 2. Lig tarihinde en düşük puan alan takım oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren sarı-siyahlı ekip, yaşadığı ekonomik sıkıntılar, kadro yetersizliği ve aldığı puan silme cezaları nedeniyle son yıllarda istikrarlı bir düşüş sürecine girdi.

        Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor adını alan kulüp, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e yükseldi. 2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Malatya temsilcisi, bir sezon sonra 1. Lig'e çıktı.

        1. Lig'i 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, burada 5 sezon mücadele etti. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen Doğu Anadolu temsilcisi, ardından 1. Lig'de 2 sezon yer aldı.

        Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de ekonomik sorunlar ve FIFA'dan aldığı 21 puan silme cezası nedeniyle ligin bitimine 16 hafta kala matematiksel olarak küme düşen Yeni Malatyaspor, bu sezon yer aldığı Nesine 2. Lig'de de benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

        Nesine 2. Lig'de çıktığı 34 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen Malatya temsilcisi, FIFA Disiplin Komitesi ve TFF tarafından 54 puan silme cezası aldı.

        Ligin bitimine 19 hafta kala Nesine 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Malatya temsilcisi, ligi -52 puanla tamamladı.




        - 15. haftadan sonra hükmen mağlup

        Malatya ekibi, yaşadığı maddi ve deprem kaynaklı sorunlar nedeniyle bu sezon 12 karşılaşmaya altyapı oyuncularının bulunduğu kadroyla çıktı.

        Ligin 13. haftasında deplasmanda oynaması gereken Adanaspor maçına çıkamayan Malatya temsilcisine 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi.

        Malatya ekibi, ligin 14. haftasında Isparta 32 Spor karşılaşmasına da yeterli sayıda oyuncuyla çıkmadığı için yine 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ligin 15. haftasındaki Granny's Waffles Kırklarelispor maçının tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına da hükmetti.




        - TFF 2. Lig tarihinin en düşük puan alan takımı oldu

        Malatya ekibi, TFF verilerinde yer alan 1990-1991 sezonundan itibaren 36 yılda en düşük puan alan takım oldu.

        2. Lig'de 1990-1991 sezonundan itibaren eksi puanla bitiren takımların tablosu şöyle yer aldı:

        SezonTakımGrupPuan
        2009-2010ErzurumsporKlasman-K3-1
        2016-2017Kayseri ErciyessporKırmızı Grup-3
        2017-2018Mersin İdmanyurduBeyaz Grup-26
        2018-2019GaziantepsporBeyaz Grup-40
        2019-2020ŞanlıurfasporKırmızı Grup-14
        2025-2026Yeni MalatyasporKırmızı Grup-52






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

