        Malatya Haberleri Nesli tehlike altındaki "Peşmen Navruzu" Doğanşehir'de çiçek açtı

        Nesli tehlike altındaki "Peşmen Navruzu" Doğanşehir'de çiçek açtı

        Nesli tehlike altında olduğu için koruma uygulanan endemik "Peşmen Navruzu", Doğanşehir ilçesinde çiçek açtı.

        Giriş: 16.05.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında 2016 yılında koruma altına alınan endemik bitki, Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil Mahallesi bölgesinde yaklaşık 1600 rakımda ortaya çıktı.

        Yer yer kar örtüsünün bulunduğu kayalık alanda açan mor ve sarı tonlardaki çiçekler, doğada görsel şölen oluşturdu.

        Yetkililer, Çevre Kanunu kapsamında koruma altındaki bu endemik bitkiye zarar verenlere veya koparanlara 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatarak, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
