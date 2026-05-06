        Malatya Haberleri "Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları"nın madalya töreni yapıldı

        "Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları"nın madalya töreni yapıldı

        "Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları", Malatya'da madalya töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Toyota Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Masa tenisi, bocce, basketbol ve atletizm branşlarında gerçekleştirilen organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca, basın mensuplarına, Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde Doğu Anadolu Bölge Oyunları'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Masa tenisi, bocce, basketbol ve atletizm branşlarında 130'dan fazla özel sporcumuz, 60 gönüllümüz, antrenörler, sporcularımızın aileleriyle burada çok güzel, festival havasında iki gün geçirdik. Bu sebeple İnönü Üniversite'mize bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl da bize burada ev sahipliği yapmışlardı. Doğu Anadolu Bölge Oyunları'nda iki yıl üst üste buradayız. Önümüzdeki yıllarda da burada olmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin dört bir tarafında, özellikle il, bölge ve ulusal oyunlarla özel sporcuları bir araya getirmeye çalıştıklarını kaydeden Ağca, "Eğitim ve sağlık konularında da faaliyetlerimiz var. Burada yine Doğu Anadolu Bölge Oyunları çerçevesinde sağlık taramalarımızı da gerçekleştirdik. 100'e yakın özel bireyi burada farklı branşlarda sağlık taramalarına soktuk. Türkiye'nin dört bir tarafında yıl boyunca bu sağlık taramalarımız da devam ediyor. Sosyalleşme etkinliklerimiz de devam ediyor." diye konuştu.

        Özel sporcu Ümran Akın, Artvin'den geldiğini, 10 yıldır masa tenisi oynadığını ve 2022'de Malta'da düzenlenen Dünya Oyunları'nda ikinci olduğunu söyledi.

        Akın, organizasyonlar sayesinde sosyalleştiklerini ve gezdiklerini anlattı.

        Veysel Selçuk da etkinliğe Malatya'dan katıldığını, 6 yıldır atletizm ve basketbol oynadığını ve 2022'de Malta'da düzenlenen Dünya Oyunları'nda durarak uzun atlamada ikincilik elde ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu

