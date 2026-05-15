Şarkıcı Latif Doğan ile kardeşi Malatya'da taziye evi yaptıracak

Malatya'da Doğanşehir Belediyesi, şarkıcı Latif Doğan ile kardeşi Erdal Doğan, taziye evi yapımı için protokol imzaladı.



Doğanşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Mehmet Bayram, sanatçı Latif Doğan ve kardeşi Erdal Doğan katıldı.



İlçe merkezi Yeni TOKİ konutları bölgesinde inşa edilecek taziye evi, bölgedeki önemli bir eksikliği gidermeyi hedefliyor.



Belediye Başkanı Mehmet Bayram, aileye teşekkür ederek, "Hemşehrimiz ve yakın akrabamız sanatçı Latif Doğan ve kardeşi Erdal Doğan tarafından, kıymetli anneleri Ayşe Doğan adına TOKİ konutları bölgesi ilçe mezarlığı yanına yaptırılacak olan kapsamlı taziye evi için protokolü imzaladık. İlçemize değer katacak bu anlamlı bağış için Doğan ailesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

