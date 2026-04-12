Trafik kazasında hayatını kaybeden maden işçisi Malatya'da toprağa verildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hamza Günay, toprağa verildi. Dün Güvenç Mahallesi'nde servis minibüsünün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerden Hamza Günay için Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Hamza Günay, namazın ardından Hekimhan İlçe Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Hamza Günay'ın eşi Pınar Günay, 2 çocuğu ve yakınları katıldı. Kazada hayatını kaybeden işçilerden Ali Yücel'in cenazesinin ise yarın Çulhalı Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi. Hekimhan ilçesinde dün Mustafa Özdemir'in kullandığı 44 S 7810 plakalı maden işçilerini taşıyan servis minibüsü, Güvenç Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 2 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

