        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kara, Malatya'da konuştu:

        TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kara, Malatya'da konuştu:

        Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim aşılarımız şu an dünyadaki en güvenilirlerden." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 15:37 Güncelleme:
        TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kara, Malatya'da konuştu:

        Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim aşılarımız şu an dünyadaki en güvenilirlerden." dedi.

        Kara, Aşı Haftası dolayısıyla Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla buluştu.

        Burada konuşan Kara, Türklerin dünya tarihinde aşılara en fazla değer veren milletlerin başında geldiğini söyledi.

        Türkiye'nin zaman içerisinde aşıları üretebilme kapasitesini bir miktar kaybettiğini ancak şimdi bunu tekrar kazanmaya çalıştıklarını ifade eden Kara, aşı geliştirmeye başladıklarını, bazı aşıları Türkiye'de üretmeye çalışacaklarını dile getirdi.

        Aşının vücuda mikropların bir şekilde gösterilmesi, vücudun savunma sistemine bunun öğretilmesi olduğunu belirten Kara, böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında vücudun ona cevap vermesinin sağlandığını aktardı.

        Osmanlı döneminde aşılamaya ve halkın aşılanmasına çok önem verildiğini, bazı aşıların da geliştirilmesinin sağlandığını anlatan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu kadar değer verilen bir toplumuz ve aşılamaya bu kadar kıymet veriyoruz. Sonrasında da Cumhuriyet'le beraber de hemen hemen tüm aşılarımızı kendimiz üretiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa dahil aşı satıyoruz. Çin'e kolera salgını sırasında gönderdiğimiz aşılarla Çin'deki kolera salgını duruyor. Ve biz bunları başaran bir toplumuz ama bugün var olan bazı nedenlerle aşıları tartışabiliyoruz. Aşılar bazen kendi başarısının kurbanı olabiliyor. Kızamıktan kayıpları artık yaşamıyoruz. Difteriden kayıp görmüyoruz ama bu görmediğimiz zaman da açıkçası bu sefer de aşılar için 'acaba' diye düşünüyoruz."

        Türkiye'nin şu anda aşıları dışarıdan aldığını, bazı aşıları da kendisinin üretmeye çalıştığını dile getiren Kara, şöyle devam etti:

        "Dışardan alırken Türkiye'nin kuralları çok sıkı ve her üretilen aşıyı Türkiye almıyor, belirli kuralları var. Dünya Sağlık Örgütünün onay verdiği bir aşı olması gerekiyor. Bizim Sağlık Bakanlığımızın kullandığı aşılar ki orada çok daha rahatız. Çünkü aşının fabrikadan üretildiği andan itibaren Türkiye takip etmeye başlıyor ve o aşının yol boyunca süresi, Türkiye'ye girişi, girdikten sonra ana depoya girişi, ana depoda her bir aşı üzerine de ayrı karekodlar işleniyor. Ve bu karekodlar aracılığıyla da aşı sürekli önceki verileriyle de eşleştirilerek izleniyor. Bugün bana Malatya'nın herhangi bir ilçesinde veya herhangi bir köyünde herhangi bir aşı kullanıldığı anda aslında o aşının nerede, nasıl üretildiği, kaç günde üretildiği, kaç gün, hangi depoda, hangi sıcaklıkta kaldığının tüm bilgileri, tüm verileri bakanlığın elinde var. Bunların hepsi de takip edilerek geliyor. Bizim aşılarımız şu an dünyadaki en güvenilirlerden."

        - "Birkaç yıl geçtikten sonra bir etkisinin olma ihtimali hiç yok"

        Kovid-19 aşılarına da değinen Kara, bu aşıların genç erkeklerde halsizlik, ateş, diz ekleminde ağrı gibi çeşitli sağlık sorunları gösterdiğini ancak buna bağlı bir ölüm görülmediğini kaydederek, "Sıkıntımız şu. Kovid virüsünün kendisi damar yapılarını etkiliyor. Kovidi hafif de geçirseniz, ağır da geçirseniz damarlarınızda hasara neden olabiliyor. O bakımdan Kovid sonrasında kalp krizi, Kovid sonrasında damar hastalıkları görüldü. Aşıya bağlı problemi ne zaman gördük, aşıdan sonraki ikinci hafta ile dördüncü, beşinci hafta arasında en geç üçüncü ay, hadi hadi dördüncü ay. Ama beşinci, altınca aydan sonra hiçbir şey görmedik. O nedenle şunu çok net söyleyelim aşı özellikle MRNA aşısı Biontech aşısı, Alman aşısı vücutta en fazla 7 gün kalıyor. 7 günden uzun kalması mümkün değil, hiçbir şekilde kalamaz yıkılıyor ve parçalanıyor. Aylar geçtikten sonra hele böyle birkaç yıl geçtikten sonra bir etkisinin olma ihtimali hiç yok. Bugüne kadar bütün yapılan çalışmalarda, bütün yapılmış değerlendirmeler de bunu gösteriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

