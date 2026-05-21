Manisa'da "Asırlık Ağaçtan Sofraya Zeytinyağı Çalıştayı" düzenlendi.



AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği işbirliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada zeytinin beslenme ve ekonomi açısından stratejik önemde olduğunu söyledi.



Türkiye'nin dünyada zeytin üretiminde İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını dile getiren Yenişehirlioğlu, ülkenin küresel üretimin yüzde 15'ini tek başına karşıladığını anlattı.



Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de istikrarlı tarım politikalarının uygulandığını ve bu sayede son 25 yılda zeytin alanlarının yüzde 147 artışla 913 bin hektara, ağaç sayısının da 210 milyona ulaştığını belirtti.





"Toplam zeytin üretimimiz 2 milyon 450 bin tona, zeytinyağı üretimimiz yüzde 121 artışla 310 bin tona yükseldi." diyen Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:



"Bakanlığımız, temel desteklerden sertifikalı fidana, organik tarımdan düşük faizli kredilere kadar çok geniş bir yelpazede üreticimizin yanında durmaya devam etmektedir çünkü bizler, çok iyi biliyoruz ki toprağa emek veren, nasırlı elleriyle memleketimizi kalkındıran üreticilerimiz, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzun en güçlü paydaşlarıdır. Bizim için üreticiyi desteklemek, yalnızca ekonomik bir girdi sağlama gayreti olmanın çok ötesinde, bu toprakların geleceğine, insanımızın refahına ve evlatlarımızın yarınlarına yatırım yapmaktır. Çiftçimizin alın terini korumak, onların yükünü hafifletmek ve üretim şevkini artırmak, attığımız her adımda en temel önceliğimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir."



- Manisa'daki zeytin ağaçlarının sayısı 36 milyona ulaştı



Yenişehirlioğlu, kırsal kalkınma projeleriyle Manisa'da zeytin ağaçlarının sayısının 36 milyona ulaştığını, sofralık zeytin üretiminin 7,5 kat ve yağlık zeytin üretiminin de 9 kat arttığını söyledi.



Kentin sofralık zeytinde Türkiye birincisi, yağlık zeytin üretiminde ise üçüncü sırada yer aldığını anlatan Yenişehirlioğlu, Manisalı çiftçilere 2025 yılında 243 milyon liranın üzerinde tarımsal destek ödemesi yapıldığını sözlerine ekledi.



Manisa Valisi Vahdettin Özkan da zeytin ve zeytinyağının kent ekonomisinin temel unsurlarından olduğunu dile getirdi.



Gençlerin tarımsal faaliyetlerinde yer almasının kültürel bir mesele olduğuna işaret eden Özkan, sürdürülebilir tarımsal üretimin, gıda arz güvenliğinin ve küresel rekabet gücünün korunması açısından üretici, tüketici, sanayici ve ihracatçılar arasındaki koordinasyonun önem taşıdığını vurguladı.



Programda Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ile Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun da konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından çalıştay kapsamında zeytinyağı tadım yarışmasında dereceye girenlere ödül ve belgeleri verildi.



Programın ardından protokol üyeleri, zeytin ve zeytinyağı stantlarını gezdi, tadım etkinliğine katıldı.



