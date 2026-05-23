        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bizim davamız kadınların omuzlarında yükselecek. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kadınlarımızın azmiyle, kararlılığıyla ve fedakarlığıyla ulaşacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 13:23 Güncelleme:
        AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığınca Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Yenişehirlioğlu, kadınların toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

        Kadının güçlü olduğunda toplumlarda aile yapısının da güçleneceğini ifade eden Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana kadınları siyasetin merkezinde konumlandırdığını söyledi.

        Yenişehirlioğlu, geçmişte başörtülü kadınların eğitim ve kamu alanında çeşitli mağduriyetler yaşadığını dile getirerek, AK Parti'nin kadınların eğitim, çalışma ve siyaset hakkının önündeki engelleri kaldırdığını vurguladı.

        Kadınların siyasetteki katkısına dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Sandık sandık gezen kadınlarımızın emeği vardır. Kapı kapı dolaşan kadınlarımızın gayreti vardır. Bir yandan evladını büyütüp, bir yandan davamız için çalışan kadınlarımızın fedakarlığı vardır. Sizler sadece bir teşkilat mensubu değilsiniz. Sizler bu davanın taşıyıcı kolonlarısınız. Sizler gönüllere dokunan yüzüsünüz. Sizler merhametin, samimiyetin ve dava ahlakının temsilcilerisiniz."

        Yenişehirlioğlu, kadınların azmiyle Türkiye'nin hedeflerine ulaşacağını belirterek, "Bizim davamız kadınların omuzlarında yükselecek. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kadınlarımızın azmiyle, kararlılığıyla ve fedakarlığıyla ulaşacağız. Çünkü kadın varsa emek vardır. Kadın varsa samimiyet vardır. Kadın varsa bereket vardır. Kadın varsa güçlü Türkiye vardır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ise kadınların siyasette önemli bir rol üstlendiğini ve teşkilat çalışmalarında büyük emek verdiğini söyledi.

        İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kalfa Kaplan da ilçe ve mahalle teşkilatlanmalarını güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, çalınmadık kapı, sıkılmadık el ve dokunulmadık gönül bırakmayacaklarını ifade etti.

        Programa, TBMM 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ile ilçe kadın kolları yöneticileri de katıldı.

        Yenişehirlioğlu, program sonunda katılımcılara hediye verdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Salihli Kaymakamı Güldoğan, dünya şampiyonunu ağırladı
        Manisa FK'nın U19'da hedefi Avrupa
        Manisa'da Kurban Bayramında alınacak tedbirler yayınlandı
        Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
        Madde bağımlılığına karşı ortak mücadele vurgusu
        Manisa'da üçüncü kuşak bıçakçıda Kurban Bayramı mesaisi
