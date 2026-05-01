AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'ya sağlık personeli ve okul müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kentte 15 sağlık personeli atandığını ve Soma ilçesinde yıkılan bir okulun yerine yeni bir eğitim binası yapılacağını bildirdi.



Yenişehirlioğlu yaptığı yazılı açıklamada, Manisa'nın sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.



Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası kapsamında 15 sağlık personelinin Manisa'ya atandığını aktaran Yenişehirlioğlu, ayrıca Soma ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilen Ertuğrul Gazi İlkokulu'nun yerine modern ve donanımlı yeni bir okul binasının inşa edileceğini ifade etti.



24 derslikli olarak planlanan okul binasının yapım ihalesinin 22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini belirten Yenişehirlioğlu, geleceğin teminatı olan çocuklar için daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamları oluşturmayı kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

