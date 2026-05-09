AK Parti'li Durmaz'dan, Bahadır Yenişehirlioğlu'na destek açıklaması:

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, sosyal medyada AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile ilgili paylaşımlara tepki gösterdi.



Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Yenişehirlioğlu'nun teşkilat mensuplarıyla aynı heyecanı paylaşmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğini öne sürerek, şunları kaydetti:



"Yürekleri güçlü Türkiye idealiyle atan teşkilat mensuplarımızla bir araya gelince ortaya çıkan samimiyeti hazmedemeyenlerin derdi ne müzik ne de coşku. Asıl rahatsız oldukları şey, AK Parti'nin hala milletle aynı heyecanda buluşabilmesi, ilk günkü inanç ve kararlılıkla dimdik ayakta olmasıdır. 'Bugün ülkede geçim sıkıntısı var, neden mutlusunuz?' diyerek algı oluşturmaya çalışanlar, CHP'li belediyelerdeki milyonluk konserleri, eş ve dost kadrolaşmalarını ve hizmet yerine reklam belediyeciliğini görmezden geliyor. Çöp yığınlarını, bozulan yolları, su baskınlarını ve yarım kalan projeleri konuşmayanlar; milletle omuz omuza olan insanların tebessümünden rahatsız oluyor."







