        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri AK Parti'li Turgut'tan, Bahadır Yenişehirlioğlu'na destek açıklaması:

        AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, sosyal medyada AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile ilgili paylaşımlara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Turgut, yazılı açıklamasında, Manisa'daki teşkilat programında çekilen görüntüler üzerinden algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:


        "Partimize ait bir müzik dinletisinin videosu kesilerek ve çarpıtılarak yapay bir tartışma oluşturulmak istenmektedir. Buradaki amaç yalnızca Sayın Yenişehirlioğlu'nu değil, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet eden siyasi iradeyi hedef almaktır. Milletimizin gerçek sorunlarına çözüm üretmek yerine algı siyasetine sarılan bu yaklaşımın kamuoyunda karşılık bulmayacağı açıktır."

        Turgut, hayatı boyunca emeğiyle, mücadelesiyle ve milletine bağlı duruşuyla kamuoyunun takdirini kazanan Yenişehirlioğlu'nun, siyasi hayatının yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalarıyla da toplumun farklı kesimlerine dokunduğunu, değerleriyle öne çıkan bir dava insanı olduğunu ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

