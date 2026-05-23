AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı hedefinin sıradan bir hedef olmadığını, büyük düşünen bir milletin, güçlü ve tam bağımsız Türkiye'nin hedefini oluşturduğunu belirterek, bunun için daha çok çalışacaklarını, daha çok üreteceklerini söyledi.



Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi programında konuşan Yenişehirlioğlu, partinin en önemli gücünün istişare kültürü olduğunu ifade etti.



Yenişehirlioğlu, parti teşkilatlarının önemine dikkati çekerek, teşkilatın adanmışlık, vefa ve yağmur çamur demeden milletin kapısını çalmak anlamına geldiğini, seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte olmak demek olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini belirten Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca Türkiye için değil, mazlum coğrafyalar için de önemli bir lider olduğunu vurguladı.



Yenişehirlioğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Erdoğan'ın elini öpmesine yönelik eleştirilere değinerek, "Tabii ki dünya liderinin elini öpeceğiz. Bizim kültürümüzde büyüklerin elini öpmek vardır. Biz hırsızların, arsızların, yolsuzların ve namussuzların önünde değil, dünya liderinin önünde eğiliriz." dedi.



Teşkilata birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye Yüzyılı hedefi sıradan bir hedef değildir. Bu hedef, büyük düşünen bir milletin hedefidir. Güçlü ve tam bağımsız Türkiye'nin hedefidir. Bunun için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Daha çok anlatacak ve gönül kazanacağız. Asla yorulmayacağız. Asla karamsarlığa kapılmayacağız. Asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Çünkü inanıyoruz. Bu millet çok büyük bir millettir. Bu devlet çok büyük bir devlettir. Bu dava çok kutlu davadır. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."



Programda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da parti teşkilatlarının genç kadrolarla yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.



Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun büyükşehir belediye meclisi toplantısında AK Parti meclis üyelerine yönelik tavrını eleştirerek, "Bugüne kadar nezaketimizi koruduk ama bundan sonra bilesiniz ki, böylesi büyük bir teşkilatın meclis üyesi olan arkadaşlarımızın tamamına bir daha böyle bir tavır içinde olursan, seni buradan uyarıyorum, misliyle cevaplarını alırsın. Haddini bileceksin." ifadelerini kullandı.



AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da Manisa Büyükşehir Belediyesinin seçim vaatlerini yerine getirmediğini öne sürerek, bazı işletmelerin kapatıldığını ve esnafın mağdur edildiğini savundu.



Programda, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz da birer konuşma yaptı.



Toplantıya TBMM 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve AK Parti Ege Bölgesi İl Koordinatörü Pınar Turhanoğlu Gücüyener ile ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.



Teşkilat çalışmalarına ilişkin video gösteriminin yer aldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

