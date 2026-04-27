        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonlar Ligi, Manisa'da başladı

        Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonlar Ligi, Manisa'da başladı

        Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonlar Ligi (Deaf Champions League - DCL) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başladı.

        Giriş: 27.04.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonlar Ligi, Manisa'da başladı

        Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonlar Ligi (Deaf Champions League - DCL) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başladı.

        Şampiyonanın açılış karşılaşması, Turgutlu Şehir Stadyumu'nda Manisa İşitme Engelliler Spor ile Almanya temsilcisi GTSV Frankfurt arasında oynandı.

        Mücadele GTSV Frankfurt'un 5-4'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı konuşmada, kentin böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bilal Cansu da maçların Manisa'daki 4 stadyumda oynanacağını, turnuvaya yaklaşık 400 sporcunun katıldığını söyledi.

        Türkiye, Almanya, Fransa, Yunanistan ve İngiltere'den 10 takımın mücadele ettiği organizasyon, 2 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

