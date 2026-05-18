Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Avrupa şampiyonu Nehir, coşkuyla karşılandı

        Avrupa şampiyonu Nehir, coşkuyla karşılandı

        Macaristan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 40 kilo sağ ve sol kol kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanan Nehir Özcan, memleketi Manisa'ya döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 12:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa şampiyonu Nehir, coşkuyla karşılandı

        Macaristan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 40 kilo sağ ve sol kol kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanan Nehir Özcan, memleketi Manisa'ya döndü.

        Turgutlu Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nehir Özcan, okul girişinde öğretmenleri ve arkadaşları tarafından Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı.

        Milli sporcu Nehir Özcan, gazetecilere çok mutlu olduğunu belirterek, coşkulu karşılama için teşekkür etti.

        Şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ifade eden Nehir Özcan, "Çalışarak, didinerek, emek vererek hepsinin üstesinden geldik. İki kolda da birincilik alarak hedeflerimize, amaçlarımıza ulaşmış olduk. Antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerim ve arkadaşlarım beni motive etti. Destekleri için herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz dünya şampiyonasında da derece elde etmek." dedi.

        Okul müdürü Cevdet Özçetin de Özcan'a yarım altın hediye etti. Başarısından dolayı öğrencisini kutlayan Özçetin, "Bize bu duyguyu yaşatan öğrencimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah dünya şampiyonu olarak geri döndüğünde kendisini yine bu şekilde coşkuyla karşılayacağız." diye konuştu.

        Nehir Özcan'ın 9 Ekim 2026'da Hindistan'da yapılması planlanan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu

        Benzer Haberler

        İşçi servisine çıkmadan kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti
        İşçi servisine çıkmadan kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti
        Yerel tohumlar geleceğe taşındı Turgutlu'da Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenl...
        Yerel tohumlar geleceğe taşındı Turgutlu'da Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenl...
        Amatörde olaylı final
        Amatörde olaylı final
        Başkan Balaban çalışmalarını anlattı
        Başkan Balaban çalışmalarını anlattı
        Zeynep Bastık'tan Manisa'da konser
        Zeynep Bastık'tan Manisa'da konser
        Manisa voleybolda Begic imzaladı
        Manisa voleybolda Begic imzaladı