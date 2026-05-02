        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Manisa'da defnedildi

        Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Manisa'da defnedildi

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren İstihkam Uzman Çavuş Kemal Can Sert, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Manisa'da defnedildi

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren İstihkam Uzman Çavuş Kemal Can Sert, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Evli ve 2 çocuk babası Sert'in (33) Türk bayrağına sarılı naaşı, Sart Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından askeri törenin düzenlendiği Yukarı Sart Camisine getirildi.

        Törende Kemal Can Sert'in eşi Emine Sert ile çocukları Kahraman ve İlayda Sert gözyaşı döktü.

        Burada kılınan namazın ardından Sert'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

        Törene Sert'in yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve vatandaşlar katıldı.

        - Kaza

        Dün, Muğla'ya gitmek için Tekirdağ'dan yola çıkan Pamukkale firmasına ait K.U. idaresindeki 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrilmiş, otobüsteki yolcular Nazire Akova, Elif Kel ve İstihkam Uzman Çavuş Sert olay yerinde yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor

        Kaza kurbanı Manisalı Uzman Çavuş'a acı veda Kazada hayatını kaybeden Uzman...
        Kaza kurbanı Manisalı Uzman Çavuş'a acı veda Kazada hayatını kaybeden Uzman...
        Manisalı sağlıkçı genç kangal yetiştiricisi oldu
        Manisalı sağlıkçı genç kangal yetiştiricisi oldu
        Miniklerden "Sıfır atık" defilesi
        Miniklerden "Sıfır atık" defilesi
        Dilek Mahallesi'nin kahraman şehitleri dualarla anıldı
        Dilek Mahallesi'nin kahraman şehitleri dualarla anıldı
        Manisa Büyükşehir Belediyesinin şoförlerine hayati eğitim
        Manisa Büyükşehir Belediyesinin şoförlerine hayati eğitim
        Manisa'daki hastalara mesir macunu dağıtıldı
        Manisa'daki hastalara mesir macunu dağıtıldı