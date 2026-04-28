        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Demirci Belediye Başkanı Kara, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi

        Demirci Belediye Başkanı Kara, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, göreve geldiği 31 Mart 2024'ten bu yana ilçede hayata geçirilen projeler ile planlanan yatırımlara ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kara, ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal belediyeciliğe kadar geniş bir yelpazede 63 farklı hizmet ve yatırım yaptıklarını söyledi.

        Ulaşım alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Kara, son 24 ayda 610 kilometre arazi yolu çalışması gerçekleştirdiklerini, ilçe merkezinde ise 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladıklarını ifade etti.


        Kara, belediye araç filosuna 13 yeni iş makinesi ve hizmet aracı kazandırdıklarını belirterek, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren 10 kırsal mahalleye çok amaçlı salon ve halı saha yapacaklarını söyledi.

        Eğitime özel önem verdiklerini vurgulayan Kara, TÜBİTAK ve T3 Vakfı desteğiyle kurulan Bilim Demirci'den 8 ayda 5 bin 750 öğrencinin yararlandığını, KYK yurdu temelinin kısa sürede atılacağını kaydetti.

        Kara, Demirci Devlet Hastanesi'ne 7 bin 500 metrekare alana sahip 5 katlı ek bina yapılacağını da dile getirdi.


        Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
