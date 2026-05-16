Demirci'de çevre ve orman farkındalığı etkinlikleri düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde orman sevgisini artırmak amacıyla etkinlikler gerçekleştirildi.



Demirci Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yeşildere Mahallesi'nde düzenlenen ilk etkinlikte, Cengiz Topel-Enver Armağan İlkokulu öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.



Burada konuşan Kılavuzlar Orman İşletme Şefi Dilek Koçay, ormanların korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



Diğer etkinlikte ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı öğrencilerine yönelik uygulamalı yangın eğitimi verildi.



Eğitimde öğrencilere orman yangınlarına müdahale yöntemleri, ekipman kullanımı ve örtü yangınlarına karşı alınacak önlemler uygulamalı olarak anlatıldı.







