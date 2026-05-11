Demirci'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Demirci ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Demirci-Selendi kara yolunda ilerleyen Kamil Yıldız'ın kullandığı 45 PR 222 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevleri fark eden sürücü yol kenarına çektiği aracından indi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Söndürülen yangın nedeniyle otomobil hasar gördü.

